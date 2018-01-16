Dikmen'e yakışmayan görüntü

Diyalog'tan Melin Dobran'ın haberine göre, Dikmen yakınlarındaki KKTC Cumhuriyet Meclisi Bisiklet Yolu ve Yürüyüş Parkuru'na giden yola atılan çöpler, vatandaşın tepkisine neden oldu.

Diyalog’a ulaşan bir vatandaş, doğanın resmen katledildiğini söyledi. Bölgede sürekli olarak yürüyüş yaptığını ifade eden vatandaş, “Bu bölgede ben sürekli olarak yürüyüş yapıyorum. Burada motorlar da araçlar da ralli yapıyor. Üstelik burası avlanmaya açık bölge. Bir gün birini vuracaklar diye korkuyorum. Sadece ben değil birçok insan bu parkurda yürüyüş yapıyor. Her yerde çöp ve molozlar var. Ben çevreci biriyim ve bu görüntüler doğayı mahvediyor. İnsanların duyarlı olmasını istiyorum” dedi.