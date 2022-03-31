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Dikmen ve Girne’de market hırsızlığı!

Dikmen ve Girne’de yaşanan market hırsızlığı sonucu iki kişi tutuklandı.

31 Mart 2022 Perşembe 16:03
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Dikmen ve Girne’de market hırsızlığı!
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Polisten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

29.03.2022-30.03.2022 tarihleri arasında, Dikmen’de faaliyet gösteren bir marketin pencere camı kırılarak içeriye girilmiş ve içerisinden toplam değerleri  2.463TL olan muhtelif markalarda 7 şişe alkollü içki, 5 karton sigara ve 2 paket kahve ile 2 paket kuruyemiş çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı  olarak görülen bir kişi tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.  

28.03.2022 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Girne’de, faaliyet gösteren “Efomes” isimli marketin kapı camı ve asma kilidi kırılarak hasara uğratıldıktan sonra içeriye girilmiş ve içerisinden toplam 5500 TL nakit para çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı  olarak görülen bir kişi tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

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