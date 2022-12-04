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“Dikmen’de değişim ve gelişim dönemi yaşanacak”

UBP’nin Dikmen Belediye Başkan adayı Niyazi Öztürk, hizmette yerel, anlayışta evrensel bakış açısına sahip bir belediye yaratmak için yola çıktığını kaydetti

04 Aralık 2022 Pazar 18:51
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“Dikmen’de değişim ve gelişim dönemi yaşanacak”



Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nin Dikmen Belediye Başkan adayı Niyazi Öztürk, evrensel bakış açısına sahip bir belediye yaratmak için aday olduğunu vurguladı.

Öztürk, Dikmen ve bölgesinin değişime ve gelişime ihtiyacı olduğunu ifade ederek, “Hizmette yerel, anlayışta evrensel bir yaklaşım ile beldemizi geliştireceğiz” dedi

Niyazi Öztürk, her geçen gün gelişen ve büyüyen beldenin bu gelişime sosyo-ekonomik açıdan ayak uydurabilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Mevcut belediye yönetimi ile Dikmen’deki dönüşümün mümkün olmadığına dikkat çeken Öztürk, “Teknolojik dönüşümünü tamamlamış, adı yepyeni projeler ile anılan bir belediye yaratmak için adayım” diye konuştu.

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