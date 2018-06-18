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Dikmen’de hedef yükseldi

Dikmen Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Yüksel Çelebi ve Belediye Meclis üyesi adayları Göçeri, Ağırdağ, Pınarbaşı ve Dağyolu köylerinde bildiri dağıtarak yurttaşlarla görüştü.

18 Haziran 2018 Pazartesi 14:17
Dikmen’de hedef yükseldi

Yeni dönem projelerini aktaran Yüksel Çelebi ve Belediye Meclis üyesi adayları köy sakinlerinin beklentilerini dinledi. Bölge halkından tam destek alan Yüksel Çelebi, yeni dönemde yeni projelere imza atmaya devam edeceklerini söyledi. “Aklımız fikrimiz halkımıza hizmet” diyen Çelebi, sosyal belediyecilik anlayışı ile yeni dönemde kültürel ve sportif alanlarda hayata geçirecekleri projeleri aktardı.

ATIŞ POLİGONU, GÖL-PARK, HALI SAHALAR…

“Beldemizdeki gençlere spor yapma olanağı tanıyan halı sahaların inşasına devam ediyoruz” diyen Dikmen Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Yüksel Çelebi, atış poligonu projesi ile de tüm bölge halkına hizmet vereceklerini belirtti. Dikmen’in kuzeyinde dağ eteklerinde Göl-Park projesinin de bölgye çok yakışacağını kaydeden Çelebi, yeni bir dinlenme ve sosyal tesis anlamına gelen bu projenin yaratacağı sosyal ve ekonomik katkılardan bahsetti. Hizmet kalitesini artırmak için Boğazköy ve Dağyolu’na yeni muhtarlık binalarının da yapılacağını ifade eden Çelebi, yeni dönemde hedefleri büyüttüklerini belirtti.

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