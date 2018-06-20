Dikmen’in ‘YÜKSEL’işi sürecek!

Etkinliğe Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, bakanlar, MYK üyeleri, Girne İlçe Örgütü yönetim kurulu ile çok sayıda Dikmenli yurttaş katıldı. Büyük coşku içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte Dikmen’de Yüksel Çelebi’nin 12 yılda kazandırdığı projeler anlatılırken, önümüzdeki 4 yıllık süreçte de bölgenin köyden kente geçişinin süreceğine vurgu yapıldı.

ERHÜRMAN: DİKMEN 12 SENEDE ÇEHRE DEĞİŞTİRDİ

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dikmen’in proje tanıtım gecesinde yaptığı konuşmada Dikmen’in Yüksel Çelebi başkanlığındaki 12 yıllık süreçte adeta çehre değiştirdiğini dile getirdi. Çelebi’nin yaptığı hizmetlerle Dikmen’i bir yerden alıp bambaşka yere götürdüğünü kaydeden Erhürman, Çelebi’nin 4 yıl daha görevine devam edeceğini söyledi. Çelebi’nin görev süresince verdiği hizmetlerden dolayı karnesinin ortada olduğunu belirten Erhürman, “bir tarafta ne olduğu belli olan bir yönetim, diğer tarafta da macera var. Dikmen, Yüksel Çelebi’yle birlikte devam edecektir. Bazı belediyelerin çöp arabalarına benzin koyacak paraları yok. Bu memlekette batmış bu kadar belediye varken Dikmen Belediyesi’ne sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

Dikmen Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Yüksel Çelebi, Dikmen’le ne kadar gururlansalar az olduğunu, çünkü belediyenin hiçbir borcu olmadığını kaydetti. Kendilerine yönelik yapılan eleştirileri her zaman saygıyla karşıladıklarını belirten Çelebi, “ancak bizi eleştirenlere şunu söylemek istiyorum. Örnek gösterebilecekleri bir belediyeleri varsa çıkıp göstersinler” dedi. Yeni dönemde yeni projelerle Dikmen halkına hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Çelebi, avcılara yönelik atış poligonu yapılacağını ve Göl Park’ın da Dikmene kazandırılacağını kaydetti. Çelebi, devletin de katkılarıyla gençlere kapalı spor salonu yapma amacında olduklarını da sözlerine ekledi.