Dilek Ağacı Projesi kapsamında 275 çocuk yeni yıl hediyesine kavuştu.

Bellapais Inner Wheel Kulübü ve Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı tarafından organize edilen etkinlikte, önceden dileğini yazıp zarfa koyan öğrencilerin hayalleri gerçek oldu.

Atatürk İlkokulu Müdürü İbrahim Bayıkoğlu dilek ağacı projesinin çocukları çok mutlu ettiğini söyledi.

Bayıkoğlu, “Çocukları sevindirmenin mutluluğunun paha biçilemez”dedi.Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

İçim Çağıner Kavuklu da , vakıfla kulübün aynı paydada buluştuğu ifade etti.

Kavuklu, amaçlarının ihtiyaçlı çocuklara yardım etmek olduğunu vurguladı.

Bellapais Inner Wheel Kulübü Başkanı Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da dilek ağacı isimli projeyi geçen yıl başlatıtklarını belirterek bilgi verdi.

Çocuklara yeni yıl heyecanı yaşatmak istediklerini söyleyen Tatar, projenin gerçekleşme şeklini de anlattı.

Tatar “5 ayrı noktada, 5 ayrı iş yerinde 5 ayrı ağaç kuruldu. Çocuklar kendi el yazılarıyla dilekler yazıp, zarflara konuldu. Vatandaşlar bu zarfları çekip, o çocuğun dileğini yerine getirdi. Projeye katkı koyan yönetim kurulu üyelerine, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’na ve vatandaşlara teşekkür ederiz.” dedi.

(BRT)