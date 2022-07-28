Dilek balonu yangına neden oldu

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

27.07.2022 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, İskele’de bulunan bir site içerisinde, A.C.Y.(E-24)’nin tedbirsizlik ve ihmalkarlığı sonucu, içerisindeki mumu yakarak havaya bırakmış olduğu dilek balonunun, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana düşerek kuru otları alevlendirmesi sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu 9 metrekarelik alandaki kuru ot ve çöpler yanmıştır. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.