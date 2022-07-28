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Dilek balonu yangına neden oldu

İskele’de dilek balonu ormana düştü, kuru otlarında alev almasıyla yangın meydana geldi.

28 Temmuz 2022 Perşembe 10:57
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Dilek balonu yangına neden oldu
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Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

27.07.2022 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, İskele’de bulunan bir site içerisinde, A.C.Y.(E-24)’nin tedbirsizlik ve ihmalkarlığı sonucu, içerisindeki mumu yakarak havaya bırakmış olduğu dilek balonunun, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana düşerek kuru otları alevlendirmesi sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu 9 metrekarelik alandaki kuru ot ve çöpler yanmıştır. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 28.07.2022 11:04
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