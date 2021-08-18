Dilek Kırıcı yazdı...

Mağusadayım...

Kapalı Maraşın efsunlu güzelliğini seyrederken, son günlerde adını sıkça okuduğum Nahit Öncü ile tanıştım.

Dalıp gidiyorsun 60-70 yıl öncesinden seni selamlayan adanın en canlı şehrine...

Sanki sana o yıllardan el sallıyor şehir sanıyorsun...

Dünyanın hiçbiryerinde yaşayamayacağın bir psikoloji bu...

Ve düşünüyorsun o canlılık bugüne kadar yaşasaydı nasıl bir maraş olurdu bugün diyorsun.

Arkın Grubun yönetimindeki Palm Beach Otelin manzarasından doyumsuz bir haz ile kahveni yudumlarken neler neler düşünüyorsun...

Ve sessizliğimi “hoş geldiniz dilek hanım” la selamlayan Nahit Öncü ile karşılaşıyoruz.

Kibar ve zarif bir bey...

Yüzünde hiç eksilmeyen bir tebessüm var.

Son günlerde adından çok söz ettiren UBP’nin namı değer İlçe Başkan adayı...

Aday deyip geçmeyeceğim;

Partinin gençlik kollarından gelen

Parti Meclisine üç dönem seçilmiş

Mağusa Belediyesi Meclis üyeliği ve Asbaşkanlığı görevlerini yürütmüş, Örgüt Başkanlığı görevlerine seçilmiş tam bir partili...

Aynı zamanda Mağusa’nın tanınmış avukatlarından Erdal Öncü’nün oğlu...

Kahveleri tazeliyoruz...

Maraşın efsunlu güzelliğinden başlayıp UBP’nin, “ne olacak bu partinin hali” sorusunu doğru yaklaşıyoruz...

Genç ve dinamik işadamına yaraşır yaklaşımı dikkat çekiyor.

Mevcut İlçe başkanını incitmeden, eleştirilmesi gereken konuları “onlar bizim aile içi sorunlarımız” diyerek içinde barındıran bir titizlikle kendini ifade ediyor.

Saldırganlık yerine kucaklayarak, eleştiri yerine öneriler sunarak anlatıyor kendisini...

“Artık bilmemiz gerekir ki seçimler sadece Mağusa sınırlarında değil, tüm adadaki seçmene ulaşman gerekiyor”diyor.

“O nedenle çok ciddi disipline çalışan Mağusa İlçe Yönetimi oluşturulmalı. Oluşacak yönetim, Mağusa Milletvekili adaylarını tüm adaya taşıyabilmeli ve UBP’si nin seçimlerde en fazla oyu almasında Mağusa lider olmalı” diyor.

Değişim, her zaman yenilik zindelik kattığı gibi, partilerin demokratik kuralları sağlıklı işlettiğinin de karnesidir.

Enerjisi yüksek, cesur idialleri hayalleri memleket hasreti, memleket hizmeti ile çarpan insanlarımızın yolu açık olsun...

Nahit Öncü’ye başarılar dilerim.

Yolunuz buralardan geçerse egzotik şehrin denizine mutlaka dalın.

Pırıl pırıl güneşle dans eden denizin suyuna doyamayacaksınız.