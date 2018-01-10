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Dilek Kurnaz, Güngördü’yü ziyaret etti

Dilek Kurnaz ve yönetim kurulu üyeleri Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

10 Ocak 2018 Çarşamba 18:17
Dilek Kurnaz, Güngördü’yü ziyaret etti
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KKTC Genç Müteşebbisler (JCI) Derneği’nin yeni Başkanı Dilek Kurnaz ve  yönetim kurulu üyeleri Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Girne  Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre,  Kurnaz  ziyarette  derneğin çalışmaları ve yeni dönemdeki projeleri hakkında bilgi verdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, de konuşmasında,  sivil toplum örgütleri, merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin işbirliklerinin önemine dikkat çekti. 

Güngördü, imar planı çalışmaları hakkında bilgi vererek, yeşil alanlara ihtiyaç duyulduğunu, birlikte bir yeşil alan çalışması yapabileceklerini ifade etti.
 
Güngördü, bir “Aile Danışma Merkezi” açmak için hazırlıklarının sürdüğünü kaydederek, ailelerin sosyal ve psikolojik problemleri için kolaylıkla başvuracakları ve yönlendirilebileceği bu merkezde, aynı zamanda kadına şiddet, çocuk istismarı, boşanmalar ve bunların aile bireyleri üzerindeki etkileri gibi konularda seminerler ve eğitimlerle halka hizmet vermeyi planladıklarını söyledi. 

Güngördü, bu konuda da sivil toplum örgütlerinin desteğine açık olduklarını ifade ederek, JCI Kuzey Kıbrıs Derneği ile birlikte seminer ve farkındalık etkinlikleri yapabileceklerini kaydetti. 

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