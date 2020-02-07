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Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, 3 dilekçeyi karara bağladı

Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplanarak 3 dilekçeyi karara bağladı, bir dilekçe için bakanlıklardan, kurum ve kuruluşlardan görüş isteme kararı aldı.

07 Şubat 2020 Cuma 14:41
Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, 3 dilekçeyi karara bağladı
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Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, gündeminde bulunan üç dilekçeyi karara bağladı ve bir dilekçe için ilgili bakanlıklardan, kurum ve kuruluşlardan görüş isteme kararı aldı.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay  başkanlığında toplanan Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Erek Çağatay katıldı.

Anahtar Kelimeler:
DilekçeOmbudsman
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