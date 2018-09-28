Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, İki Ombudsman Raporu'nu görüşerek karara bağladı

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, iki Ombudsman Raporu’nu görüşerek karara bağladı.

Komite, ayrıca gündeminde bulunan altı adet dilekçeyi görüşüp, ilgili dilekçeleri karara bağladı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, geriye kalan raporlar için ilgili Bakanlıklardan, Kurum ve Kuruluşlardan gelecek olan görüş ve öneriler doğrultusunda, ilgili gündem maddelerini ilerleyen toplantılarında görüşmeye devam edecek.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe başkanlığındaki Komite toplantısına, HP Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Erek Çağatay ile CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli katıldı