Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan “çalışma yöntemlerinin belirlenmesi” konusu ile çalışmalarına başlarken, ilerleyen günlerde gündemine ilişkin çalışmalarına devam edecek.

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay Başkanlığındaki Komite toplantısına, CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, komite üyeleri; HP Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ile Erek Çağatay ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.