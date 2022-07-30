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Dilekkaya’da uyuşturucu... Evinde baskın yedi!

Dilekkaya’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 20 yaşındaki kadın tutuklandı.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:33
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Dilekkaya’da uyuşturucu... Evinde baskın yedi!
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29.07.2022 tarihinde, Dilekkaya’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından S.E.Y.B.(K-20)’nin ikametgahında yapılan aramada; yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas tartı bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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