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Dilemre hakkında karar açıklandı!

KKTC’ye sahte kimlikle giriş yapıp, Güney Kıbrıs’a geçiş yapmaya çalışan sanık Vedat Dilemre’nin aleyhindeki davanın kararı okundu.

13 Ekim 2022 Perşembe 13:15
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Dilemre hakkında karar açıklandı!



Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Soytaç açıkladı.

Soytaç, sanığın mahkum olduğu suçun uzun süreli hapis cezası öngören ve kamuya zarar veren suçlardan olduğunu belirtti. Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, 12 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı. 

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

10.04.2008 tarihinde, saat 06:00 raddelerinde Lefkoşa'da ikamet etmekte olan Vedat Dilemre’nin kendi resmini yapıştırmak sureti ile sahtelediği Hasan Aydoğdu isimli şahıs adına isdar olunan TC Pasaportunu Güney Kıbrıs’a geçmek maksadı ile Ledra Palas Kara Giriş Kapısı'nda görevli Sivil Hizmet görevlisine ibraz etmek sureti ile tedavüle sürüp başkasının kimliğine büründüğü esnada tespit edilmesine müteakip olay yerinden kaçarak izini kaydettirmişti. 
Polis, aynı gün sanığın Güney Kıbrıs’a yasal olmayan yollardan kaçak olarak askeri yasak bölgeyi ihlal ederek geçtiğinin tespit etmişti. Polis, mesele ile ilgili olarak konu sahte TC kimliği ile ilgili yapılan kriminalistik incelemede kimlik üzerinde bulunan resmin değiştirilerek sahtelendiğinin tespit etmişti. 
Polis, zanlının 06.07. 2022 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilip derdest emri gereği tutuklanmıştı.

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