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Dilencilik yapan zanlı cezeevine gönderildi

Sevda Yılmaz dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Ekim 2019 Pazartesi 16:21
Dilencilik yapan zanlı cezeevine gönderildi

Ülkemize Türkiye’den turist olarak gelen ve dilencilik yapan zanlı Sevda Yılmaz dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Zübeyde Sennaroğlu, olayla ilgili bulguları aktardı. Sennaroğlu, huzurda bulunan zanlı Sevda Yılmaz’ın 18 Ekim 2019 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Lefkoşa'da Gzt. Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren City Royal Otel önlerinde KKTC'de turist olarak bulunduğu sırada ihtiyaçlı olduğunu söyleyerek vatandaşlardan para dilendiği esnada tespit edildiğini söyledi. Polis suçüstü tutuklanan zanlının tutuklandığını ülkede turist olarak bulunduğunu tespit edildiğini aleyhinde şikâyetçi ifadeleri bulunduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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Anahtar Kelimeler:
DilenciZanlıHaberKıbrısCezaevi
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sad 2019-10-21 18:18:51

kktc ye yıllardır yardım geliyor yıllardırda bir bok yok ortada çalan çalana birazda su yolsuzluklara baksanız dilenci haberinden daha vatan sever bir haber olur

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Daş 2019-10-21 18:05:16

Yuh denir 15 günlük ne yapmış insan 2 gün kalamıyor oralarda

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