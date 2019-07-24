Dillirga Grubu ülkemizi Yalova’da temsil etti

Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Dillirga Grubu, Türkiye'nin Yalova ilinde düzenlenen “22. Türk Boyları Kültür Şöleni”ne katıldı.

Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, festival çerçevesinde “Ülke Tanıtım Günü” etkinliği de gerçekleştirdi.

Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu “Ülke Tanıtım Günü” etkinliğinde, yiyecek ve içecekler tanıtılarak, KKTC bayrağı ve broşürleri sergilendi.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Yalova Valisi Muammer Erol’a, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’a ve Yalova Folklor Eğitim Merkezi (YAFEM) Başkanı Özer Koyuncu’ya ilgi, alaka ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Karavezirler, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı ve Cioff Kuzey Kıbrıs Başkanı Özlem Kadirağa'a da teşekkür ederken; Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu eğitmenleri ve dansçılarını, Yalova’da düzenlenen “22. Türk Boyları Kültür Şöleni”ndeki başarılı temsiliyetlerinden dolayı tebrik etti.

Değirmenlik Belediyesi meclis üyelerinden Salih Kargı ile Arzu Miyase Babahan’ın da eşlik ettiği kafilede; Direktör Tahir Kaptanoğlu, eğitmenler Fetine Verdil, Emine Alışkan ve 24 dansçı yer aldı.