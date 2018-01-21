Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115147
ALTIN
163.118
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2685
EURO
4.6547
7 liraya aldığı fotoğrafı 19 milyon liraya sattı!
7 liraya aldı 19 milyona...
Burnumuz neden kurur?
Burnumuz neden kurur?
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez ameliyat oldu!
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez...
Şeker hastalarında gözü düzenli kontrol koruyor
Şeker hastaları dikkat!
Ergenlik 24 yaşına kadar sürebiliyor
Ergenlik yaşı 24'e çıktı!

Dilman'a 10, Gül'e 11 yıl hapis

Türkiye’den KKTC’ye satmak için binlerce extacy hap ile 100 gram Kokain türü uyuşturucu madde ithal davası kararı Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı.

21 Ocak 2018 Pazar 11:42
Dilman'a 10, Gül'e 11 yıl hapis
banner10

Yeni Bakış gazetesinden Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Türkiye’den KKTC’ye satmak için 1158 adet extacy hap ile 100 gr Kokain türü uyuşturucu madde ve 294 adet “Kamagra” marka cinsel gücü artırıcı jel ithal eden TIR şoförü sanık Ersin Dilman ile konu uyuşturucu maddeleri sanık Dilman’a getirten sanık Duran Gül hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. Başta “İthal” ve “Tasarruf” olmak üzere toplam 11 davadan itham edilerek suçlu bulunan sanık Ersin Dilman 10 yıl, sanık Duran Gül ise 11 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Ticari amaç için ülkeye uyuşturucu ithal ettiler

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, sanık Ersin Dilman ve Duran Gül’ü aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanıkların ticari gaye için ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu madde ithal ettiklerini belirten Aksun, sanıkların birbirlerine yardımcı olduklarını söyledi. 

Ülkeye uyuşturucu sokmanın uyuşturucu ile mücadeleyi sekteye uğratmak olduğunu belirten Aksun, sanıkların ülkeye uyuşturucu sokup bir çok kişiyi zehirleyerek para kazanmayı amaç edindiklerini söyledi. Aksun, sanıkların hangi gaye için olursa olsun sağlıkla bu ülkede hayatlarını devam ettirmek isteyen kişilerin hayatına uyuşturucu madde sokup, getirdikleri uyuşturucu madde ve cinsel gücü artırıcı jel ile başkalarının hayatlarını hiçe sayarak hareket ettiklerinin görüldüğünün altını çizdi. Sanıkların getirdikleri uyuşturucu maddelerden doğacak hayati tehlikeyi göz ardı ederek kendi hayatlarını güzelleştirmek için başkalarının hayatını hiçe sayarak konu suçları işlediklerini belirten Aksun, sanıkların hayat standartlarını yükseltmek çabasına girdiklerini vurguladı. Sanıklara verilecek en uygun ve adil cezanın hürriyeti bağlayıcı bir ceza olduğunu belirten Aksun, sanık Ersin Dilman’ı 10 yıl, Duran Gül’ü ise 11 yıl hapis cezasına mahkum ettiğini açıkladı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okul müdürü: "Mecbur kaldık taktık"
Okul müdürü: "Mecbur kaldık taktık"
Mitsadalı sevenlerini yasa boğdu
Mitsadalı sevenlerini yasa boğdu
Toplu taşıma hizmeti yok, vatandaş mağdur!
Toplu taşıma hizmeti yok, vatandaş mağdur!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim