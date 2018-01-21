Dilman'a 10, Gül'e 11 yıl hapis

Yeni Bakış gazetesinden Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Türkiye’den KKTC’ye satmak için 1158 adet extacy hap ile 100 gr Kokain türü uyuşturucu madde ve 294 adet “Kamagra” marka cinsel gücü artırıcı jel ithal eden TIR şoförü sanık Ersin Dilman ile konu uyuşturucu maddeleri sanık Dilman’a getirten sanık Duran Gül hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. Başta “İthal” ve “Tasarruf” olmak üzere toplam 11 davadan itham edilerek suçlu bulunan sanık Ersin Dilman 10 yıl, sanık Duran Gül ise 11 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Ticari amaç için ülkeye uyuşturucu ithal ettiler

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, sanık Ersin Dilman ve Duran Gül’ü aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanıkların ticari gaye için ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu madde ithal ettiklerini belirten Aksun, sanıkların birbirlerine yardımcı olduklarını söyledi.

Ülkeye uyuşturucu sokmanın uyuşturucu ile mücadeleyi sekteye uğratmak olduğunu belirten Aksun, sanıkların ülkeye uyuşturucu sokup bir çok kişiyi zehirleyerek para kazanmayı amaç edindiklerini söyledi. Aksun, sanıkların hangi gaye için olursa olsun sağlıkla bu ülkede hayatlarını devam ettirmek isteyen kişilerin hayatına uyuşturucu madde sokup, getirdikleri uyuşturucu madde ve cinsel gücü artırıcı jel ile başkalarının hayatlarını hiçe sayarak hareket ettiklerinin görüldüğünün altını çizdi. Sanıkların getirdikleri uyuşturucu maddelerden doğacak hayati tehlikeyi göz ardı ederek kendi hayatlarını güzelleştirmek için başkalarının hayatını hiçe sayarak konu suçları işlediklerini belirten Aksun, sanıkların hayat standartlarını yükseltmek çabasına girdiklerini vurguladı. Sanıklara verilecek en uygun ve adil cezanın hürriyeti bağlayıcı bir ceza olduğunu belirten Aksun, sanık Ersin Dilman’ı 10 yıl, Duran Gül’ü ise 11 yıl hapis cezasına mahkum ettiğini açıkladı.