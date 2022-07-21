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Dima Discount Market Göçmenköy'de açılıyor...

Gündem Kıbrıs'a konuşan Dima Discount yetkilileri, iki bin metrekare üzerine kurulan marketin uygun ve hesaplı alışverişin adresi olmasının yanı sıra, sahip olacağı sosyal alanlar ile de Lefkoşa'da tek olacağını söyledi...

21 Temmuz 2022 Perşembe 19:53
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Dima Discount Market Göçmenköy'de açılıyor...
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GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER 

Dima Discount Genel Müdür Yardımcısı ve satın alma sorumlusu Hasan Zabit, bu konsepti ilk olarak 2019 yılında Çatalköy'de başlattıklarını söyleyerek, olumlu geri dönüşler aldıklarını ve bunu Lefkoşa'ya taşıdıklarını söyledi. Lefkoşa ve çevresine en uygun fiyatları sunacaklarını kaydeden Zabit, fiyat politikalarının bilinmiş tüm markalarda ve kendi ürettikleri ürünlerde en uygun fiyatta kalmak olduğunu söyledi. 
Zabit, "Tüm amacımız halka hizmet etmek ve cebindeki parayı tasarruf ettirmektir. Bunu başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. 

Şirketin operasyonel işlerinden sorumlu Genel Müdür yardımcısı Hasan Çağlar ise, Lefkoşa'nın en bilindik lokasyonu olan Fuar Alanı karşısında olduklarını söyleyerek, "İki bin metre kare kapalı alanımız var. Yaklaşık 8 binden fazla ürünü müşterilerimize sunacağız. 50'den fazla personelimiz ile sadece bir süpermarket değil, bir yaşam alanı olarak hizmet sunacağız" dedi.
Çağlar, "Manavdan kasaba, mutfak eşyalarından ev eşyalarına, temizlikten içeceklere kadar aradığınız tüm ürünleri bulabilecek ve çok uygun uzaklara gitmeden, benzin yakmadan, mağazamızda keyifle alışveriş yapacaksınız. Bunun sözünü veriyoruz" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Dima Discount MarketGöçmenköy
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