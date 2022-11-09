"Dimdik ayakta bir yapı istiyorsanız, bunu kadınlar ve gençlerle gerçekleştirebilirsiniz"

Oktay, KKTC'ye baktıklarında sadece bir ada görmediklerini, adanın çok ötesinde bir Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz politikalarının olmazsa olmazı, Kıbrıs ve Türkiye'nin güvenliğinin ayrılmaz bir bütünü olarak gördüklerini belirterek, bunun dışında Kıbrıs'a baktıklarında kendi ayakları üzerinde duran, üreten, sadece üretmekle kalmayıp ürettiklerini ihraç eden bir refah adası görmeyi istediklerini ve bunun için çok emek harcadıklarını kaydetti.

Temaslarda bulunmak ve toplu açılış törenlerine katılmak üzere adada bulunan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve eşi Hümeyra Şahin Oktay, Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKAD) İş Kadınları Derneği (İKD), Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi (4K Koop) üyeleriyle Yeşilyurt’taki Pendaya Garden’da bir araya geldi.

Başbakan Ünal Üstel ise etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk kadınlarının kendi evlerinde yapıyor oldukları el işlerini ve ürettiklerini, zaman içerisinde kurdukları dernekler ve kooperatiflerle daha da geliştirdiklerini kaydederek, hükümet olarak gelecek süreçte çalışmalarını daha ileri taşımaları için her türlü desteği vereceklerini söyledi.