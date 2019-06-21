Kıbrıs Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı ve AKEL eski genel sekreteri Dimitris Hristofyas hayatını kaybetti. Hristofiyas bir süredir Lefkoşa Genel Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyordu.
Dimitris Hristofyas hayatını kaybetti!
21 Haziran 2019 Cuma 20:21
Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Kesinlikle ve kesinlikle çok iyi insandı. Bir lafını hatırlatacağım. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş rahmetli olduğu zaman Rum halkına "Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin duygularına saygı gösterin" demişti.