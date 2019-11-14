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Din Gör-Sen, 15 Kasım mesajı yayımladı

14 Kasım 2019 Perşembe 17:07
Din Gör-Sen, 15 Kasım mesajı yayımladı

Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, 15 Kasım 1983’ün saldırı, baskı ve tehditlerle ait olduğu topraklardan sökülüp atılmak, yok edilmek istenen Kıbrıs Türk halkının canı pahasına verdiği destansı varoluş mücadelesi neticesinde kurduğu KKTC’nin ilan edildiği tarih olduğunu belirtti.

Çakır, sendikası adına yayınladığı 15 Kasım mesajında, Kıbrıs Türkünün asla tahakküm altına girmeyeceğinin tüm dünyaya ilan edildiği bu onurlu günün 36’ncı yıldönümünü, o günkünün aynı onur, gurur ve heyecanıyla kutladıklarını kaydetti.
Çakır mesajında “Bu genç ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için çaba sarf eden, bu halka daha müreffeh bir hayat sunmak için çabalayan, gençlerimizin hayata donanımlı atılmaları için var gücüyle çalışan, onlara umut aşılayan, ışık olan herkese teşekkür etmeyi bir borç bilirim.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 36’ncı yıl dönümünü kutlayan Çakır, şehitleri ve ahirete intikal edenleri rahmetle andığını, gazilere saygılarını sunduğunu ve uzun ömürler dilediğini sözlerine ekledi.

Db/tak

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Din Gör-Sen
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