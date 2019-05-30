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DİN GÖR-SEN Başkanı Çakır'dan Kadir Gecesi mesajı

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:56
DİN GÖR-SEN Başkanı Çakır'dan Kadir Gecesi mesajı
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Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik yarın  cumayı cumartesiye bağlayan gece idrak edielcek Kadir Gecesi’nin Kuran-ı Kerim’in ifadesi ile “bin aydan daha hayırlı” olan mübarek bir gece olduğunu ifade etti.

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İnik yayımladığı Kadir Gecesi mesajında, insanlık âlemini zulmetten nura ve huzura kavuşturmak için gerekli olan temel esasları ihtiva eden Kur'an-ı Kerim'in, bu geceden itibaren insanlığın ufuklarını aydınlatmaya başlamış olmasının bu geceye ayrı bir önem kattığını aktardı.

Günümüzde Müslüman toplumların karşı karşıya olduğu problemlerin çoğunun, Kuran'ın bildirdiği evrensel ilkelerden uzaklaşmaktan kaynaklandığını belirten İnik, bu problemlerden kurtulmanın çaresinin, Kuran'ın bildirdiği evrensel ilkeleri gaye edinmekten geçtiğini bildirdi.

Bu gecede  çokça dua edilmesi çağrısında bulunan İnik, “Maddî-manevi bütün sıkıntılarımıza, bunalan ruhlarımıza, daralan kalplerimize bu gecenin bir şifa olması duası ile halkımızın, Müslüman Türk dünyasının ve İslam âleminin Kadir Gecesi’ni kutlar, barışın, adaletin, kardeşliğin, hoşgörünün, huzur ve mutluluğun bütün yeryüzünde tesisini ve devamını Yüce Allah’tan niyaz ederim. ifadelerini kullandı.

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Din Gör-Sen
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