Din Gör-Sen: Örgütlü olduğumuz kurumun menfaatleri doğrultusunda çalışacağız

KKTC Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen) Başkanı Cengiz İşkey, Din İşleri Başkanı’na eleştirilerde bulunarak, örgütlü oldukları kurumun menfaatleri doğrultusunda çalışacaklarını belirtti.

İşkey yaptığı yazılı açıklamada, sendikanın kurulduğu 2004 yılından bugüne kadar kurumun, üyelerin ve temsil ettiği camianın menfaatleri doğrultusunda bir tutum, daima milli manevi değerlere sahip ve anavatanına bağlı bir duruş sergilediğini kaydetti. İşkey, sendikanın, bundan sonra da bu minvalde hareket etmeye devam edeceğini ifade etti.

“Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın göreve geldiği günden beri ‘din işlerinde sendika olmaz’ dediğini” ileri süren İşkey, görevlilere mobbing uygulandığını savundu. İşkey, üyelerin, sendikadan zorla ve korkutularak, istifa ettirildiğini öne sürdü.

Cengiz İşkey açıklamasında, “Bizler Din Görevlileri Sendikası olarak bugüne kadar düzelir ümidi ile sabırla bekledik. Temsil ettiğimiz camiamızın da hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak hep sessiz kalmayı yeğledik. Bugün görüyoruz ki maalesef yanılmışız” ifadelerini kullandı.

Din Görevlileri Sendikası’nın kurumun ve üyelerinin menfaatleri doğrultusunda hizmetlerine devam edeceğini ifade eden İşkey, yaşananları önce yazılı ve görsel medya ile kamuoyuna duyuracaklarını, sonrasında ise kanuni tüm hakları için bağımsız mahkemelerde dava açarak, örgütlü oldukları kurumun menfaatleri doğrultusunda çalışacaklarını kaydetti.