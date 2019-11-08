Din Görevlileri Derneği Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı

İnik, mesajında, Mevlit Kandili’nin, Hz. Muhammed’in getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz ahlakını özümsemek, ona duyulan sevgiyi gönüllerden sözlere ve yeni nesillere aktarmak için bulunmaz bir fırsat olduğunu kaydetti.

İnik, “O, Yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği son peygamber ve bütün insanlığın rehberidir” dedi.

HZ. Muhammed’i anlamanın; aynı zamanda, savaşlar, yoksulluk ve ümitsizlik gibi devasa sorunların kuşattığı yeryüzünü yeniden adalet, merhamet ve muhabbetle tanıştırmanın yolunu ve yöntemini anlamak olduğunu kaydeden İnik, “Peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği bu mübarek gecede, Mevla'nın sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden ve gönüllere umutla huzuru dolduran o yüce rahmetinden hepimizin faydalanmasını dilerim.”ifadelerini kullandı.

İnik, İslam alemi ve halkın Mevlit Kandili’ni tebrik etti.