Din görevlileri sendikası: “Akkule'ye bayrağımızın asılmasına ilişkin ret kararını esefle karşılıyoruz”

Çakır, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Bizim anlayışımıza göre bayrak; milletimizin onurunu, imanını, sevinçlerini, kederlerini ve tüm hatıralarını geçmişten günümüze taşır, bizi biz yapan ne varsa tamamını istisnasız temsil ve sembolize eder” dedi ve şöyle devam etti:

“Bizler, bayraklarımıza her baktığımızda Bedir'i, Malazgirt'i, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşını, Kanlı Noel'i, Muratağa, Atlılar, Sandallar, Taşkent'i Hocalıy'ı ve Srebrenitsa'yı hatırlar, bizi boğmaya, temsil ettiğimiz değerleri yok etmeye and içenlere karşı bedenini siper eden gözü pek, imanı sağlam ecdadımızın özgürlük aşkı, onur ve imanına tekrar tekrar şahitlik ederiz. Bu nedenlerle, sadece devlet kurumlarına değil, evlerimizin balkonuna, odamızın duvarına, işyerimizin girişine, ibadethanelerimize bayrak asarız.”

Kararın alternatif bir yöntem gösterilmeden verildiğini ve halkın tepkisine neden olduğunu savunan Çakır, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Ülkemizle ilgili yanlış kanaatlerin oluşmasına neden olma potansiyeli taşıyan, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun ret kararını doğru bulmadığımızı da belirtmek isteriz.

Bu çerçevede toplumda bayrak üzerinden yürütülen tartışmalara son verecek girişimlerin yapılacağına, ilerde benzer tabloların yeniden ortaya çıkmaması için gerekli tedbirlerin alınacağına inanıyoruz.”