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DİN GÖREVLİLERİ SENDİKASI BAŞKANI ÇAKIR MİRAÇ KANDİLİ MESAJI YAYINLADI

Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

09 Mart 2021 Salı 14:49
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DİN GÖREVLİLERİ SENDİKASI BAŞKANI ÇAKIR MİRAÇ KANDİLİ MESAJI YAYINLADI

10 Mart Çarşamba gününü Perşembeye bağlayan gecenin Miraç Kandili olduğunu anımasatan Çakır, “Yüce Allah’ın Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’i ilahi vahye muhatap ettiği, İslam dininin direği olan günde beş vakit namazın farz kılındığı gecede olan Miraç gecesi, Peygamberimizin üstün makamlara yükselişi ve Allah’ın yüce katına kabul edilişi olayıdır” dedi.

Çakır mesajına şöyle devam etti:

“İnananlar olarak, Allah’a şirk koşanlar dışındakilerin affedilebileceklerinin vad edilmiş olduğu bu gecede Yüce Rabbimize yönelmeli, O’ndan af ve bağışlanma talep etmeliyiz.

Koronavirüs salgınının bir yılı aşkın süredir insanlığı kıskacına aldığı, her geçen gün gün birçok insanın hayatının daha da zorlaştığı bu zorlu günleri, ekonomik açıdan sıkıntıya girmiş olan insanları gözeterek, onların sıkıntılarını gidermek için çaba sarf ederek değerlendirmeli, Allah’ın lütfettiği sayısız nimetlere, sağlık ve afiyete şükretmeli, bu salgın illetin tez zamanda ortadan kalkması için dua etmeliyiz.

Bu vesileyle, halkımızın, milletimizin ve İslam aleminin nice Miraç gecelerine huzur ve sağlık içerisinde kavuşmasını Yüce Allah'tan niyaz eder, Miraç Kandilinin ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerim”

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