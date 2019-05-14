Din görevlisi teminata bağlandı!

Lefkoşa’da aralarında din görevlisi de olan ve kiliseye ait eski eserlerle yakalanan 4 zanlıdan üçü teminatla serbest bırakılırken, biri cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonda tutuklanan zanlılar Erhan Bayandursun (Din Görevlisi), Mehmet Salih Aydın, Hakan Bayandursun ve Burhan Bayandursun dün mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alpaslan Yavuz, “Etnografik nitelikteki olan eski eser kilise mallarını kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurma" ve “Müstahdem tarafından sirkat” suçlarından methaldar olduklarını mahkemeye aktardı. Yavuz, zanlıların 05.05.2019 tarihinde saat 23.30’da Lefkoşa’da Okullar yolu üzerinde bulunan park alanı içerisinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda ES 245 plakalı van araç içerisinde satışa arz edilmiş şekilde etnografik nitelikteki eski eser olan iki adet 58 cm çapında ve 63 cm yüksekliğindeki tunçtan mamul kilise çanlarını, bir adet 207 cm boyunda bakırdan mamul şamdan, bir adet 192 cm boyunda bakırdan mamul şamdan, iki adet 190 cm boyunda bakırdan mamul şamdan, bir adet 152 cm boyunda bakırdan mamul şamdan ve bir adet 133 cm boyunda bakırdan mamul şamdanları kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurduklarını belirtti. Yavuz, ES 245 plakalı van araç içerisindeki eski eser nitelikteki tüm malzemelerin emare olarak alınıp, zanlıların suçüstü hali gereğince tutuklandıklarını söyledi. Mesele ile ilgili tahkikatın devam ettiğini, zanlıların üç günlük tutukluluk sürelerinde evlerinin arandığını ve kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini belirtti. Zanlıların verdiği gönüllü ifade verdiklerinin teydinin devam ettiğini anlatan Yavuz, sirkat edilen kilise mallarının 71 bin TL olduğunun belirlendiğini mahkemeye aktardı. Tahkikatın tamamlandığını belirten Yavuz, zanlılar Erhan Bayandursun’un Din İşleri Dairesi tarafından Selimiye Camii’nde görevlendirildiğini ve müstahdem tarafından sirkat suçundan yargılanacağını söyledi.

Yavuz, zanlı Mehmet Salih Aydın’ın ikamet izinsiz olduğunu, diğer tüm zanlıların ise KKTC vatandaşı olduğunu mahkemeye aktardı. Yavuz, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

(Kamalı Haber)