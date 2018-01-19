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Din İşleri Başkan Yardımcısı Öğdü, TC Diyanet İşleri Başkanlığı’nı ziyaret etti

Din İşleri Başkan Yardımcısı Fahtrettin Öğdü ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

19 Ocak 2018 Cuma 17:22
Din İşleri Başkan Yardımcısı Öğdü, TC Diyanet İşleri Başkanlığı’nı ziyaret etti
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Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre dün gerçekleşen ziyarette Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır,  Din Görevlileri Birliği Başkanı Gökan İnik ve Din Görevlileri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Erbay da yer aldı. 

Heyet, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun’u ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay’ı makamına ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Yapılan görüşmelerde, KKTC’de verilen dini hizmetler çeşitli yönleriyle ele alındı, bu hizmetlerin daha verimli hale getirilmesi için yapılması gerekenler hususunda görüş alış-verişinde bulunuldu, karşılıklı ziyaretlerin daha sık yapılması gerektiği hususunda görüş birliğine varıldı. 

Din İşleri Başkanlığı heyetince Kıbrıs’a da davet edilen Selim Argun ve Erdal Atalay, “Kıbrıs’taki kardeşlerimize selamlarımızı götürünüz, nazik davetinize teşekkür ederiz” diyerek, ilk fırsatta davete icabet etmekten mutlu olacaklarını belirtti. 

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Son Güncelleme: 19.01.2018 17:48
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