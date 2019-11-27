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Din İşleri Başkanı Atalay’dan Arnavutluk’taki deprem için taziye mesajı

27 Kasım 2019 Çarşamba 12:16
Din İşleri Başkanı Atalay’dan Arnavutluk’taki deprem için taziye mesajı

Din İşleri Başkanlığı Arnavutluk’un başkenti Tiran’da dün sabah meydana gelen depremdeki can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay yayınladığı mesajda “15’in üzerinde canın kaybedildiğini ve 600’den fazla insanın yaralandığını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Dıraç kenti yakınlarında yaşanan bu afet nedeniyle hayatını kaybedenlere şahsım, camiam adına Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler, dost ve kardeş Arnavutluk halkına taziyelerimi iletirim.” ifadelerine yer verdi.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Din İşleri BaşkanıArnavutluk
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