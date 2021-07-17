Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ın görev süresi doldu

Başbakan Ersan Saner, Başbakanlık’ta sözleşmesi sona eren Din İşleri Başkanı Doç. Dr. Talip Atalay ile bir araya geldi ve kendisine yasal olarak görev süresinin uzatılmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Başbakan Saner, Atalay‘a Din İşleri Başkanı olarak Kıbrıs Türk halkına görev süresince ifa ettiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni yaşamında, sağlık dolu başarılı yarınlar diledi.

Doç Dr. Talip Atalay da Din İşleri Başkanı görevi süresince iş birliği ve yardımları için Başbakan Saner’e teşekkürlerini sundu ve görevini huzur içinde tamamladığını kaydetti.