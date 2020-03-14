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Din İşleri Başkanlığı açıkladı

Camilerimizde Cuma namazı dahil, toplu ibadetler ikinci bir karara kadar eda edilemeyecektir.

14 Mart 2020 Cumartesi 12:13
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Din İşleri Başkanlığı açıkladı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DİN İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Toplu İbadetler Yapılmayacak Dinimiz; insan hayatının korunmasını esas alır, bilerek insan hayatını tehdit edecek her eylemi yasaklar.

Ülkemizde vakanın ilk ortaya çıktığı geçen hafta başından itibaren devletimizin ilgili birimleriyle ortak olarak Koronavirüs ile ilgili camilerimizin tam dezenfektesi, görevlilerimizin bilinçlendirilmesi/eğitilmesi, risk grubunda olanlar başta olmak üzere herhangi bir enfeksiyon hastalığı olan Müslümanların ibadetlerini evde yapması çağrısı başta olmak üzere mevcut şartlarda en yüksek düzeyde tedbirlerimizi almıştık. Ancak gelinen noktada Bakanlar Kurulumuz durumu değerlendirmiş, daha ileri tedbirlerin alınmasını gerekli görmüştür. Nitekim Bakanlar Kurulu'nun Cuma günü gece yarısı almış olduğu karara istinaden 14/03/2020 ile 01/04/2020 tarihleri arasında dernek, birlik ve lokallerde toplanılması ve toplu ibadet yapılmaması, belirli birimler dışında tüm devlet memurlarının belirtilen tarihler arasında idari izinli olması kararı üretilmiştir. Koronavirüs'ün yayılımını engelleyerek halkımızın sağlığını koruma amacı taşıyan Bakanlar Kurulu kararlarına tam olarak uymalı, tedbirlerin fiili dua manası taşıdığını unutmamalıyız.

Tedbirlerin uygulanması konusunda duyarlılığı arttırmak amacıyla uygun iletişim kanallarını kullanarak cemaatimizi de bilinçlendirmeli ve kurallara uyulması konusunda teşvik etmeliyiz.

Bunlara ilaveten 14/03/2020 ile 01/04/2020 tarihleri arasında;

1 Camilerimiz, dışarıda olmak zorunda olan cemaatimizin bireysel ibadeti için açık olmakla birlikte, görevlilerimiz karar gereği idari izinli olacaklardır.

2 Ezanlarımız, merkezi ezan sistemimizden nöbetçi görevlilerimizce kesintisiz okunmaya devam edecektir.

3 Sürekli açık olması farklı nedenlerden dolayı sorun olabilecek camilerimizde mutlaka bir son cemaat mahalli oluşturulacak, zorunlu nedenlerle dışarıda bulunması gereken cemaatimizin bireysel olarak namaz kılması için uygun ibadet ortamı hazırlanacaktır.

4 Cemaatimizin de önlemler çerçevesinde belirtilen zaman zarfında ibadetlerini evlerinde yapmaları kuvvetle tavsiye edilmeye devam edilecektir.

5 Bu tarihler arasında camilerimizde Cuma namazı dahil, toplu ibadetler ikinci bir karara kadar eda edilemeyecektir.

6 Cami içi ve dışı etkinliklerin tamamı yeni bir karara kadar ertelenmiştir.

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