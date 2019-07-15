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 Din İşleri Başkanlığı'ndan 15 Temmuz açıklaması

15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:56
 Din İşleri Başkanlığı'ndan 15 Temmuz açıklaması

 Din İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Din İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Pazartesi gününü̈ 16 Temmuz Salı gününe bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye ile eş zamanlı olarak KKTC’de de sela okunacağını, tüm camilerde yatsı namazından önce dua edileceğini, Hala Sultan Camii’nde ise yatsı namazını müteakip şehitleri anma programı düzenleneceğini belirtti.

Din İşleri Başkanlığı’nın açıklaması şöyle:
“15 Temmuz 2019 Pazartesi günü; FETÖ Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ve kardeş Türkiye halkını bombaladığı, Türkiye vatandaşlarının üzerine ateş açtığı ve yüzlerce insanı katlettiği ihanet girişiminin yıldönümüdür.

“15 Temmuz Pazartesi gününü̈ 16 Temmuz Salı gününe bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye ile eş zamanlı olarak ülkemizde de sela okunacak, tüm camilerimizde yatsı namazından önce dua edilecek, Hala Sultan Camii’nde ise yatsı namazını müteakip şehitlerimizi anma programı düzenlenecektir.

Bu vesileyle, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Din15TemmuzHaberKıbrıs
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