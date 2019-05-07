Din İşleri Başkanlığı'ndan tutuklanan temizlik görevlisiyle ilgili açıklama

Din İşleri Başkanlığı, “Etnografik nitelikte olan eski eser kilise mallarını kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurma” suçlamasıyla tutuklanan Lefkoşa Selimiye Camisi temizlik görevlisinin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını ve görevli hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Din İşleri Başkanlığı’ndan konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, dün bazı haber sitelerinde, bugün ise bazı gazetelerde “Lefkoşa Selimiye Camisinde temizlik görevlisi olan Erhan Bayandursun’un Etnoğrafik nitelikte olan eski eser kilise mallarını kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurma suçlamasıyla tutuklandığı ve mahkemeye sevk edildiğine dair haberler” yer aldığına işaret edildi.

Açıklamada, “Adı geçen görevlinin tutuklandığına ilişkin haberlerin doğruluğu teyit edildikten sonra, bugün itibarıyla geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ve görevli hakkında idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.