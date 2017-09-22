Din İşleri Başkanlığı, yardım toplamaya devam ediyor

Din İşleri Başkanlığı, Myanmar’ın Arakan bölgesinde yaşayan Müslüman halk için yardım toplamaya devam ediyor.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu çerçevede bugünkü cuma namazından sonra da yardım toplandı.

Açıklamaya göre yardımlar cuma namazından sonra yapılabiliyor.

Yardımseverler Ziraat Bankası Gönyeli şubesindeki IBAN NO: TR18 0001 0021 4094 5850 04 numaralı hesaba da yardımlarını yatırabiliyor.

Açıklama, şöyle devam etti:

“Milli ve Manevi Dayanışma Derneği, Din İşleri Başkanlığı’na yazılı müracaat ederek iki hafta üst üste Arakan için yardım toplanacağını, toplanan paraların Ziraat Bankası Gönyeli şubesindeki IBAN NO: TR18 0001 0021 4094 5850 04 numaralı hesaba yatırılacağını beyan etmiş ve camilerde yardım toplama izni verilmesini talep etmiştir.

Milli ve Manevi Dayanışma Derneği’nin, katliamla karşı karşıya kalan, açlık ve çaresizlik içindeki Arakanlı mazlumlara ulaştırılmak üzere yardım toplama talebi başkanlığımızca yerinde ve uygun görülmüş ve bugün cuma namazından sonra camilerimizde Arakanlı Müslümanlar için yardım toplanmıştır.

Başkanlığımızca da desteklenen yardım kampanyası önümüzdeki hafta cuma günü de camilerimizde devam edecektir. İsteyen yardımseverler Ziraat Bankası Gönyeli şubesindeki hesaba bağışta bulunarak, hayır işleyebilirler.”