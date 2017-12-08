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Din İşleri'nden Kudüs değerlendirmesi

Öğdü yazılı açıklamasında, ABD yönetiminin tarihi gerçeklerle uyuşmayan, her açıdan yanlış olan bu kararından en kısa sürede döneceğine inanmak istediklerini kaydederek, “Kudüs’ün tarihi statüsüne halel getirecek girişimlerden kaçınmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

08 Aralık 2017 Cuma 16:26
Din İşleri'nden Kudüs değerlendirmesi
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Din İşleri Başkan Yardımcısı Fahrettin Öğdü, ABD yönetimince Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması ve İsrail’deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs’e taşınacağı yönündeki açıklamayı endişeyle karşıladıklarını ifade ederek, “Dünyayı daha istikrarsız bir yer haline getirecek bu adımı şiddetle reddediyor ve kınıyoruz” dedi.

Öğdü yazılı açıklamasında, ABD yönetiminin tarihi gerçeklerle uyuşmayan, her açıdan yanlış olan bu kararından en kısa sürede döneceğine inanmak istediklerini kaydederek, “Kudüs’ün tarihi statüsüne halel getirecek girişimlerden kaçınmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD’nin uluslararası hukuka, BM kararlarına aykırı olarak aldığı kararın uluslararası çapta tepkiyle karşılandığına işaret eden ve bunun sağlıklı bir adım olmadığını belirten Din İşleri Başkan Yardımcısı Öğdü, kararın, dünyayı daha yaşanmaz bir yer haline getireceğini ve küresel barış ve istikrar çabalarını da olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

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