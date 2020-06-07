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Din İşleri'nden tepki

Din İşleri Başkanlığı: "Acilen tedbir alınmalı"

07 Haziran 2020 Pazar 16:57
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Din İşleri'nden tepki

Din İşleri Başkanlığı, Güney Kıbrıs’ta Tuzla camisine Bizans bayrağı asılması olayının ivedilik ve ciddiyetle araştırılarak gereğinin yapılması gerektiğini vurguladı.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

“Bugün bazı haber sitelerinde Larnaka’daki Tuzla Camimize Bizans Bayrağı asıldığına dair görüntülü haberler yer aldı. 

Bizi oldukça üzen konu bilgimize geldikten sonra, Religious Track Ofisi aracılığıyla başta Başpiskoposluk olmak üzere yetkililerden konunun takibi ve izahını istedik. İlgili ofis aracılığıyla bize Başpiskoposluğun Larnaka’daki ilgili birimlerinden konunun ciddiyetle araştırılmasını istediği iletildi. Ayrıca derhal temsilcimiz ve Hala Sultan İmamımız Sayın Şakir Alemdar’ı da durumu yerinde görmek ve incelemek üzere ilgili camiye gönderdik. Ancak görevlimiz camiye vardığında yaptığı incelemede, camide asılı bayrağın indirilmiş olduğunu raporladı.

Haber sitelerinde yer alan bu son derece tehlikeli ve çirkin görüntülerin yetkililerce ivedilikle ve ciddiyetle araştırılarak konunun açığa çıkartılmasını ve sonuca bağlı olarak gereğinin yapılmasını hassasiyetle talep ediyoruz.  Özellikle dini duyarlılıkları kullanarak, dini mekânlara saldırarak,  dini inançları ve inananları aşağılayarak düşmanlık oluşturmayı, nefret tohumları ekmeyi amaçlayan bu tür eylemlerin gerçekleşmesinin önüne geçilmesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin acilen alınmasını beklemekte ve talep etmekteyiz.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi, nerede olursa olsun, hangi inanç grubuna mensup olursa olsun, her inancın ibadethanesi saygındır ve korunmalıdır. Haber sitelerinde yer alan görüntü tarzındaki her türlü eylem ve eylem sahiplerini motive eden sağlıksız düşünce tarzı kınanmakla kalmamalı, bu sağlıksız düşünce tarzını değiştirecek programlarla topyekûn mücadele başlatılmalıdır.”

Yorumlar
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Doğru Söz 2020-06-07 17:19:01

Diş işleri başkanlığımız gerçekten hem dine hem de medeniyete uygun bir açıklama yaptı. Tebrik ederim.
Dünya ezik, basit ve kullanılmaya müsait insancıklarla dolu. Devlet otoriteleri bu basit ilkel insancıkların ortanları germesine zerrece müsaade etmiyecek tutum sergilemeli.

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Misafir Avatar
Gercekci 2020-06-07 19:26:44 @Doğru Söz

Evet. Kiskirtmalara gelmeden soguk kanlilikla akli basinda bir yanit vermisler helal olsun.

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