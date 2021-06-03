Dinçyürek: “Bizim turizmde açılımları göstermemiz lazım”

GÜNDEM KIBRIS

Çevre ve Doğal Kaynaklar Eski Bakanı Hakan Dinçyürek, KTV’de katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Sınır kapılarının Cuma günü açılmasını yorumlayan Dinçyürek, “Biz zaten kendi ayakları üzerinde çok zor duran bir ekonomiyi zar zor sağlıyoruz. Son dönemde ekonomiyi ciddi anlamda sekteye uğratan bu pandemi koşulları, ciddi sorunlar doğurdu. Ekonominin çarklarının tekrar dönmesini bu sınır kapılarının açılması sağlanabilir. Zaten ben hep söylüyordum, ‘kişinin çift aşısı varsa ve aşısını da olmuşsa, bu insanların ülkemize girişlerinin engellenmesine neden yoktur’. Birine 10-15 gün karantinada kalacaksınız dediğinizde, 7 gün tatile gelecek olan kişi, nasıl gelsin? Biz eğer turistin gelebileceği imkanları dikkate alırsak, Türkiye’den gelecek olan turist sayısı, turizmdeki çarkları döndürebilecek rakamlara ulaşabilir. Turizm ve yüksek öğretim programlarla yapılır. Bizim turizmde açılımları göstermememiz, 2022’nin turizm rezervasyonlarını da olumsuz etkiler” dedi.