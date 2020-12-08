DİNÇYÜREK: “ÖNÜMÜZDEKİ PASTAYI BÜYÜTMELİYİZ”

Eski milletvekillerinden ve bakanlardan Hakan Dinçyürek, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Dinçyürek programda yaptığı değerlendirmelerde, “Bizim ev ödevimizi iyi yapmamız lazım. Ev ödevini iyi yapmadan kimse kimseye bir şey vermez. Sizin evladınız da olsa ve kapınızı çalıp, sizden para istese, sorarsınız ‘Ne yapacaksın?’ diye. İşte Türkiye ile ilişkiler de böyledir. Önce siz kendi işlerinizi doğru yapacaksınız. Çünkü bizim elimizde hiçbir devlette olmayan çok önemli bir kart var. Bunu olumlu kullanmalıyız. Ben bakanlık görevimde bile ne zaman Türkiye’ye gitsem, her zaman bana yardım edildi. Ne amaçla kullanılacağı belli olmayan paralar bu ülkeye gelmiyor artık. Biz ülke olarak üretmemiz ve masadaki pastayı büyütmemiz lazım. Bu işçisi, işvereniyle, sendikacısı, yöneticisiyle toplumsal bir uzlaşı ister. Bir seferberlik ister. Bu pasta büyürse bunun faydalarını herkes hisseder. Yeter ki üretimden kopmayalım” dedi.