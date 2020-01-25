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DİNGÖR-SEN’den başsağlığı mesajı

Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır Türkiye’de meydana gelen depremle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

25 Ocak 2020 Cumartesi 12:16
DİNGÖR-SEN’den başsağlığı mesajı

Çakır mesajında “Elazığ- Sivrice merkezli olan ve Malatya, Dıyarbakır gibi çevre illerde de hasara yol açan, şiddetli deprem nedeniyle yaşanan can kayıpları, şahsımda ve camiamda derin üzüntüye neden olmuştur.

Bu vesile ile şahsım ve temsil ettiğim camiam adına Türk halkına geçmiş olsun dileklerimizi ve üzüntülerimizi iletir, deprem nedeniyle yaralanan kardeşlerimize acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim.

Allah böyle felaketler göstermesin.” ifadelerine yer verdi.

MAİL/EMT

Anahtar Kelimeler:
DİNGÖR-SEN’
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