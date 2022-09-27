Dipkarpaz-Ayfilo yolunda motosiklet kazası

Dipkarpaz-Ayfilo yolunda bu akşam meydana gelen motosiklet kazasında biri 18 diğeri 20 yaşında olan iki genç hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.