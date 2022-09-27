Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Kadınların fotoğrafını çeken sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak... Oyofo cezaevini boyladı
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak...
Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı
Küfür ettiği için 4 yerinde...
Pompacı hakkında karar verildi!
Pompacı hakkında karar verildi!
banner107

Dipkarpaz-Ayfilo yolunda motosiklet kazası

Dipkarpaz-Ayfilo yolunda bu akşam meydana gelen motosiklet kazasında biri 18 diğeri 20 yaşında olan iki genç hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

27 Eylül 2022 Salı 21:52
200 Okunma
Dipkarpaz-Ayfilo yolunda motosiklet kazası



Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.50 sıralarında meydana geldi.

Abdullah Güngör (E-20), yönetimindeki KS 022 plakalı motosiklet ile seyrettiği sırada sağa meyilli virajı dönerken direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sol tarafından çıkarak motosikletin alt kısmı ile kaya parçasına çarptıktan sonra savruldu.

Kaza sonucu sürücü Abdullah Güngör ve motosiklette yolcu olarak bulunan Samet Güngör (E-18) hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ambulanslar ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
DipkarpazAyfilo YoluKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feci kazada 15 yaşındaki genç hastaneye kaldırdı
Feci kazada 15 yaşındaki genç hastaneye kaldırdı
Rukiye Hurmalı Ovalı hayatını kaybetti
Rukiye Hurmalı Ovalı hayatını kaybetti
Maliye 8 milyon dolar borçlanıyor!
Maliye 8 milyon dolar borçlanıyor!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim