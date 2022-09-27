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Dipkarpaz Belediyesi "Ayfilon Halk Plajı" Ödül Aldı

27 Eylül 2022 Salı 12:27
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Dipkarpaz Belediyesi "Ayfilon Halk Plajı" Ödül Aldı



Ödülü teslim alan Fırat Borak şunları söyledi:

Taşkent Doğa Parkı Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü Deniz Canlıları Merkezi Tarafından Lapta'da Organize Edilen Etkinlikte Kaplumbağa Koruma Alanlarına Verilen Destek İçin Plaketimizi ve Teşekkür Belgemizi Aldık.

Örnek Sahil, Örnek Temizlik, Örnek İşletme Yolunda Ercan Zengin Kardeşime Teşekkür Ederiz.

Ev Sahipliği İçin Lapta Belediyesi Başkanı Sn. Mustafa Aktuğ ve Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat Başta Olmak Üzere Tüm Ekibe Teşekkür Ederiz.

2023 Yılı Çalışmalarında Görüşmek Üzere.

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