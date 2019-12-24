Dipkarpaz bölgesinde telefon hatlarında arıza meydana geldi

Dipkarpaz bölgesinde telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı mevcut hatlar devre dışı kaldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre; arıza giderilinceye kadar Dipkarpaz Polis Karakoluna 0548 811 7764 numaralı hattan ulaşılabilecek.

(BRT/PGM)