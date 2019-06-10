Dipkarpaz bölgesine 3 gün su verilemeyecek

Dipkarpaz Ana İsale Hattı’na bugünden itibaren 3 gün boyunca Türkiye’den gelen su verilemeyecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, söz konusu dönemde suyun tasarruflu kullanılmasını istedi…

Dipkarpaz Ana İsale Hattı’ndaki su kesintisi Yeşilköy–Yenierenköy Anayolu’nda Karayolları Dairesi tarafından yürütülmekte olan yol çalışmaları nedeniyle yaşanacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi, Yenierenköy, Yeşilköy, Derince, Dipkarpaz ve Adaçay depolarına çalışmalar tamamlanana kadar Türkiye’den gelen suyun ulaştırılamayacağını açıkladı.

Açıklamada, çalışmalar süresince yerel kaynakların devreye alınacağı belirtildi ve söz konusu bölgelerdeki halkın içme ve kullanım suyunu tasarruflu kullanmaları tavsiye edildi.(BRT)