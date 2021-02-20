Dipkarpaz'da ani ölüm

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:
19.02.2021 tarihinde, Dipkarpaz'da sakin Eleni YOANNİS (K-88), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Dipkarpaz'da sakin Eleni YOANNİS (K-88), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:
19.02.2021 tarihinde, Dipkarpaz'da sakin Eleni YOANNİS (K-88), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.