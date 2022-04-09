Belediye çalışanlarının yani sıra, bölgelilerin de katıldığı eyleme, CTP Milletvekileleri de destek veriyor.
Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Gündem Kıbrıs'a değerlendirmelerde bulunuyor:
Son Güncelleme: 09.04.2022 13:35
Dipkarpazlılar, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin hazırladığı reform taslağı kapsamında belediyelerinin kapanmasına karşı eylem yapıyor Kaynak: Dipkarpaz da 'kapatmaya hayır' dedi
Belediye çalışanlarının yani sıra, bölgelilerin de katıldığı eyleme, CTP Milletvekileleri de destek veriyor.
Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Gündem Kıbrıs'a değerlendirmelerde bulunuyor: