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Dipkarpaz da 'kapatmaya hayır' dedi

Dipkarpazlılar, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin hazırladığı reform taslağı kapsamında belediyelerinin kapanmasına karşı eylem yapıyor Kaynak: Dipkarpaz da 'kapatmaya hayır' dedi

09 Nisan 2022 Cumartesi 13:26
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Dipkarpaz da 'kapatmaya hayır' dedi

Belediye çalışanlarının yani sıra, bölgelilerin de katıldığı eyleme, CTP Milletvekileleri de destek veriyor.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Gündem Kıbrıs'a değerlendirmelerde bulunuyor:

Son Güncelleme: 09.04.2022 13:35
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