Dipkarpaz'da Traktör Kazası

Dipkarpaz Zafer Burnu istikametinde İhsan Tugay yolun bozuk olması nedeni ile traktör ile seyir halinde iken kaza yaptı. Kazada İhsan Tugay ölümden döndü.

Kaza nasıl oldu?

15 Kasım 2019 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Dipkarpaz'da , Dipkarpaz Zafer-Burnu anayolunun 17'inci kilometrelerinde, Dipkarpaz'da sakin İhsan TUGAY(E.45)yönetimindeki LM 956 plakalı traktör ile Zaferburnu istikametinden Dipkarpaz istikametine doğru seyrederken Dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu yol içersinde bulunan çukura traktörün sol ön tekeri ile düşmesi neticesinde direksiyon hakimeyetini kaybederek yolun solunda bulunan 1 metre 20 cm derinliğindeki banket içerisine düşüp ters dönmesi sonucu yaralanma ve hasar ile neticelenen bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonrası yaralanan sürücü ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastahanesine Acil servisine sevk edilerek yapılan tedavisine müteakip aynı gün taburcu olmuştur