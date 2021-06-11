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Dipkarpaz'da uyuşturucu operasyonu

11 Haziran 2021 Cuma 12:37
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Dipkarpaz'da uyuşturucu operasyonu

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

10.06.2021 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Dipkarpaz’da ova içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu O.İ.(E-27), toprağa ekili 20 kök hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitkileri, 14 kök kurumuş vaziyette hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitkileri pet su şişeleri ile sulamakta olduğu sırada suçüstü tespit edilmiştir.

Aynı gün bahse konu şahsın ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir miktar hintkeneviri tohumu bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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