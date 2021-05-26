Dipkarpaz'da yangın

Bugün saat 11:00 sıralarında, Dipkarpaz - Zafer Burnu arasında bulunan Şelenoz Mevkiinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık 30 dönümlük makilik alan ile 4 dönüm biçilmemiş arpa ve bir dönüm anız yanarak zarar gördü.