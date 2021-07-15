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Dipkarpaz'da yangın!

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Dipkarpaz Zafer Burnu Yolu Üstünde çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. 

15 Temmuz 2021 Perşembe 13:16
162 Okunma
Dipkarpaz'da yangın!

Dipkarpaz Zafer Burnu Yolu Üstünde çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. 

Yaz aylarının kendini iyice hissettirmesi, bölge de tehlikeye yol açıyor.

Bölgeyi ziyarete gelen herkesin, daha dikkatli olması gerekmektedir.

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