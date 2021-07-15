Dipkarpaz'da yangın!

Dipkarpaz Zafer Burnu Yolu Üstünde çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.
Yaz aylarının kendini iyice hissettirmesi, bölge de tehlikeye yol açıyor.
Bölgeyi ziyarete gelen herkesin, daha dikkatli olması gerekmektedir.
Dipkarpaz Zafer Burnu Yolu Üstünde çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.
Dipkarpaz Zafer Burnu Yolu Üstünde çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.
Yaz aylarının kendini iyice hissettirmesi, bölge de tehlikeye yol açıyor.
Bölgeyi ziyarete gelen herkesin, daha dikkatli olması gerekmektedir.