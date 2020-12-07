Dipkarpaz taşocakları mevkiinden KKTC'ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu bir erkek şahıs daha tespit edildi.
Toplam sayı 19 oldu.
https://www.gundemkibris.com/kibris/yenierekoy-dipkarpaz-sahilinde-18-multeci-tespit-edildi-h303925.html
Dipkarpaz taşocakları mevkiinden KKTC'ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu bir erkek şahıs daha tespit edildi.
Dipkarpaz taşocakları mevkiinden KKTC'ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu bir erkek şahıs daha tespit edildi.
Toplam sayı 19 oldu.
https://www.gundemkibris.com/kibris/yenierekoy-dipkarpaz-sahilinde-18-multeci-tespit-edildi-h303925.html